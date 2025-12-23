La Ruta Nacional 12 fue escenario de una jornada marcada por la tragedia en la localidad de San Ignacio, donde dos graves siniestros viales ocurridos en menos de 24 horas dejaron como saldo cinco personas fallecidas y varios heridos. Ambos hechos son investigados por la Policía de Misiones, que trabaja para determinar las causas de los impactos.

El primero de los episodios se registró ayer lunes, alrededor de las 16:00, a la altura del kilómetro 1.397, en jurisdicción de la Unidad Regional XIII, Comisaría de San Ignacio. El siniestro ocurrió en sentido San Ignacio–Posadas e involucró a tres vehículos: un automóvil Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta DTS-I 220 Street. Como consecuencia de la violenta colisión, cuatro personas perdieron la vida en el lugar.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Lidia Alfonso, de 62 años, domiciliada en San Miguel, provincia de Buenos Aires; Yesica Carmen Vidal, de 38 años; Mahia Victoria Seles, de 13; y Nina Seles, de 3 años, estas últimas con residencia en Curuzú Cuatiá, Corrientes. El impacto se produjo en un sector conocido como la curva ubicada frente a una estación de servicios, donde el tránsito quedó totalmente obstruido durante varias horas.

Tragedia vial en San Ignacio: cinco muertos en dos siniestros ocurridos sobre la Ruta Nacional 12.

Personal policial y de Criminalística trabajó en el lugar realizando las pericias correspondientes para establecer la mecánica del siniestro y despejar la zona, a fin de restablecer la circulación vehicular.

Horas después, durante la madrugada de este martes, se produjo un segundo siniestro vial sobre la misma ruta, a la altura del kilómetro 1.399, frente al barrio Progreso 2 de San Ignacio. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 e involucró a un camión Mercedes Benz Atego, que circulaba en sentido Posadas–Iguazú, y un automóvil Volkswagen Polo que transitaba en dirección contraria.

Como consecuencia del choque, se confirmó el fallecimiento de Ángel Agustín Alvarenga, de 55 años. Además, tres personas resultaron con lesiones de diversa consideración y fueron trasladadas al hospital para su evaluación médica. Se trata de Mabel I., de 52 años, acompañante del automóvil, y de Hugo Marcelo y César Gustavo S., conductor y acompañante del camión, respectivamente.

En este segundo hecho, trabajaron efectivos policiales, personal de emergencias y la División Criminalística de San Ignacio, mientras que el tránsito fue habilitado de manera alternada por la banquina durante el desarrollo de las pericias. Ambas causas continúan bajo investigación judicial.