Tragedia en Mártires: murió un adolescente tras ahogarse en el arroyo Yabebirí.

Un trágico episodio ocurrió en la noche del miércoles en una zona rural de la localidad de Mártires, donde un adolescente de 16 años perdió la vida tras ahogarse en el arroyo Yabebirí, ubicado a unos 15 kilómetros del casco urbano.

Según informaron fuentes policiales, el hecho fue denunciado alrededor de las 20:00, cuando una mujer alertó a la comisaría local que su hijo, identificado como Lucas Dos Santos, había ido a nadar con amigos al arroyo, en el Lote N.º 20. De acuerdo con el relato, el joven se sumergió en el agua y no volvió a salir a la superficie.

Tras el aviso, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda en el lugar. Cerca de dos horas después, el padre del adolescente, Raúl Fabián D. S., logró encontrar el cuerpo del menor atrapado entre ramas, en una zona profunda del curso de agua. Al momento del hallazgo, ya no presentaba signos vitales.

La Policía de Misiones, dependiente de la Unidad Regional II de Oberá, dio intervención al magistrado de turno, quien ordenó la realización de la autopsia para determinar con precisión las causas del fallecimiento. En tanto, continúan las actuaciones y peritajes de rigor para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la tragedia.