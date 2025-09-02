Vía Oberá / Siniestro Vial

Tragedia en 25 de Mayo: un joven murió y otro resultó herido tras acostarse en la ruta y ser atropellados

La víctima fatal fue identificada como Samuel Márquez, de 20 años. Su amigo de 17 años permanece hospitalizado. Un testigo indicó que ambos jóvenes se acostaron sobre la cinta asfáltica y fueron embestidos por un automóvil en el Paraje 443.

Jimena Leguizamón
2 de septiembre de 2025,

Un joven de 20 años perdió la vida y otro de 17 sufrió heridas en la noche del lunes, luego de que ambos fueran embestidos por un automóvil mientras se encontraban recostados sobre la cinta asfáltica de la Ruta Provincial N.º 9, en inmediaciones del Paraje 443, localidad de 25 de Mayo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando un Toyota Etios conducido por un hombre de 68 años atropelló a Samuel Márquez, de 20 años, quien murió en el lugar. En tanto, Ezequiel F., de 17, fue trasladado al hospital con lesiones.

Un tercer menor que se hallaba con ellos relató que, momentos antes del hecho, los jóvenes se habían acostado sobre la calzada. La Policía Científica de la Unidad Regional XI trabajó en el sitio para establecer las circunstancias del trágico episodio.

