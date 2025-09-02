Tragedia en 25 de Mayo: un joven murió y otro resultó herido tras acostarse en la ruta y ser atropellados.

Un joven de 20 años perdió la vida y otro de 17 sufrió heridas en la noche del lunes, luego de que ambos fueran embestidos por un automóvil mientras se encontraban recostados sobre la cinta asfáltica de la Ruta Provincial N.º 9, en inmediaciones del Paraje 443, localidad de 25 de Mayo.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando un Toyota Etios conducido por un hombre de 68 años atropelló a Samuel Márquez, de 20 años, quien murió en el lugar. En tanto, Ezequiel F., de 17, fue trasladado al hospital con lesiones.

Un tercer menor que se hallaba con ellos relató que, momentos antes del hecho, los jóvenes se habían acostado sobre la calzada. La Policía Científica de la Unidad Regional XI trabajó en el sitio para establecer las circunstancias del trágico episodio.