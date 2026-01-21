Vía Oberá / Marihuana

Secuestraron más de 11 kilos de marihuana en una vivienda de Leandro N. Alem

El hallazgo se produjo durante el cumplimiento de una orden judicial por un caso de violencia familiar. La droga quedó a disposición de la Justicia Federal.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

21 de enero de 2026,

Secuestraron más de 11 kilos de marihuana en una vivienda de Leandro N. Alem
Secuestraron más de 11 kilos de marihuana en una vivienda de Leandro N. Alem.

Más de 11 kilos de marihuana fueron secuestrados ayer martes en una vivienda de la ciudad de Leandro N. Alem, en el marco del cumplimiento de una medida judicial de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, vinculada a una causa por violencia familiar.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:20 en un domicilio ubicado sobre la calle Marcelino Rendón. Durante la intervención, efectivos policiales detectaron la presencia de plantas y una sustancia vegetal compatible con estupefacientes, lo que motivó la inmediata intervención de personal especializado.

Tras realizarse las pruebas correspondientes, se confirmó que la sustancia hallada era Cannabis sativa, con un peso total de 11,36 kilogramos. El material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal, que interviene en la causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Secuestraron más de 11 kilos de marihuana en una vivienda de Leandro N. Alem.
Secuestraron más de 11 kilos de marihuana en una vivienda de Leandro N. Alem.

Las actuaciones continúan para determinar responsabilidades y el origen de la droga incautada.

Temas Relacionados

MÁS DE Marihuana
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS