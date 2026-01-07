Se prendió fuego dentro de una comisaría de Campo Grande y permanece internada en estado crítico

El episodio ocurrió alrededor de las 7 de la mañana del martes 6 de enero, en la guardia de prevención de la comisaría local. Según se pudo reconstruir, la mujer, de 63 años, ingresó al edificio y, al abrir la puerta del sector de guardia, accionó un encendedor, iniciando las llamas sobre su propio cuerpo. Los policías intervinieron de forma inmediata, lograron apagar el fuego y brindaron los primeros auxilios en el lugar.

Tras la emergencia, la víctima fue trasladada de urgencia al hospital de Campo Grande y, debido a la gravedad de las lesiones, derivada posteriormente al Hospital SAMIC de Oberá para recibir atención de mayor complejidad. De acuerdo con el parte médico, presenta quemaduras en aproximadamente el 35% de la superficie corporal, con mayor afectación en el rostro. Además, permanece asistida con respirador mecánico y se programó su ingreso a quirófano para realizar una limpieza quirúrgica de las lesiones. Por indicación médica, no se le efectuaron estudios toxicológicos.

En el marco de las actuaciones realizadas en el lugar, los efectivos secuestraron un encendedor, una botella con alcohol y una mochila con pertenencias personales, elementos que la mujer llevaba consigo y que habrían sido utilizados al momento del hecho.

Todo lo sucedido quedó registrado por el sistema de cámaras de seguridad de la dependencia policial y ese material fue incorporado a la causa. En paralelo, los investigadores avanzan con la reconstrucción de los instantes previos al episodio y analizan el contexto personal y familiar de la mujer, con el objetivo de aportar información relevante a la investigación.