San Vicente: Un niño de 12 años sufrió una grave lesión ocular tras un disparo accidental.

Un niño de 12 años resultó gravemente herido en uno de sus ojos tras recibir un disparo accidental efectuado con una pistola de aire comprimido mientras se encontraba junto a un amigo de la misma edad. El episodio ocurrió en la noche del lunes en una vivienda del barrio Tarumá de San Vicente y es investigado por la Justicia.

De acuerdo a la información policial, el menor ingresó al hospital local con una lesión ocular de consideración. Según relató su madre, el niño se encontraba en su domicilio junto a un amigo cuando este último manipulaba una pistola de aire comprimido y, de manera accidental, efectuó un disparo que impactó directamente en el ojo de la víctima.

Tras ser examinado por el médico de turno, se le diagnosticó un traumatismo ocular intraorbitario, por lo que se dispuso su derivación inmediata al Hospital Madariaga de Posadas, donde será sometido a una intervención quirúrgica especializada debido a la gravedad de la lesión.

En el lugar intervino personal policial, que procedió al secuestro de una pistola de aire comprimido marca FOX 226, calibre 4.5 milímetros, presuntamente utilizada en el hecho. La situación fue puesta en conocimiento de la Justicia Correccional y de Menores con asiento en Oberá, que ordenó la declaración informativa del progenitor del menor que manipulaba el arma y dispuso su entrega para guarda y cuidado, conforme a los protocolos vigentes.