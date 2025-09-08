San Vicente: secuestran un arma vinculada al femicidio de Marisa Cuñha.

La investigación por el femicidio de Marisa Cuñha (47) en San Vicente sumó un avance clave con el secuestro de un arma de fuego que podría estar vinculada al crimen. La mujer fue hallada muerta el último jueves con al menos dos disparos en el interior de su vivienda del barrio Ceferino.

Durante un operativo de rastrillaje, efectivos de la Comisaría Primera encontraron una pistola calibre 22, marca Bersa, oculta entre malezas a un costado de la calle Yerbal. El arma tenía un cartucho en recámara y otros tres en el cargador, por lo que fue puesta a disposición de la Justicia. Peritos deberán confirmar si se trata de la pistola utilizada en el hecho.

El principal acusado es Marcelo Da Rosa (53), exesposo de la víctima, quien fue detenido el viernes por la tarde tras más de 24 horas prófugo. Su vehículo, un Toyota Corolla, fue localizado en el barrio 51 Viviendas de San Vicente. Horas más tarde, efectivos del Comando Radioeléctrico lo arrestaron cuando se encontraba en un comercio cercano. Desde entonces permanece alojado en una dependencia policial y será trasladado la próxima semana al Juzgado de Instrucción Tres para ser indagado e imputado.

El caso generó conmoción en la comunidad, ya que la pareja llevaba más de dos décadas de relación y se había separado formalmente apenas tres semanas antes del crimen, aunque continuaban conviviendo en la misma casa mientras resolvían cuestiones patrimoniales.

La Policía y la Justicia continúan con las tareas de investigación para esclarecer las circunstancias del femicidio y determinar la responsabilidad del sospechoso en el hecho.