San Vicente: investigan un grave caso de maltrato infantil.

La comunidad de San Vicente se vio conmocionada este fin de semana por la denuncia de un posible hecho de violencia familiar en un hogar con un niño de 5 años. La investigación comenzó tras un aviso anónimo a la Comisaría de la Mujer, que derivó en la intervención policial en la vivienda señalada.

En el lugar, los efectivos constataron que el menor presentaba lesiones compatibles con quemaduras. Según el relato de la madre, de 24 años, su pareja lo habría obligado a sentarse sobre un ladrillo caliente como supuesto método casero para tratar problemas urinarios.

El niño fue trasladado primero al hospital local, donde se confirmó que las heridas tenían al menos 15 días de evolución sin haber recibido atención médica. Posteriormente, por la gravedad del cuadro, fue derivado al Instituto del Quemado de Posadas.

Por el hecho fue detenido el padrastro, mientras que la madre quedó bajo investigación. El área de Niñez, Adolescencia y Familia, junto a la Defensoría jurisdiccional, evalúan ahora las medidas de protección y la custodia del menor.