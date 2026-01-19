Vía Oberá / Alcohol

San Vicente: demoraron a un conductor alcoholizado durante un control nocturno

El test de alcoholemia arrojó 1,377 g/l, muy por encima del límite permitido; el vehículo fue retenido y el conductor quedó a disposición de la Justicia.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

19 de enero de 2026,

San Vicente: demoraron a un conductor alcoholizado durante un control nocturno
San Vicente: demoraron a un conductor alcoholizado durante un control nocturno.

En el marco de los operativos nocturnos de prevención y control vehicular, efectivos del Comando Radioeléctrico de San Vicente realizaron en la madrugada del domingo una intervención clave para la seguridad vial, al retirar de circulación a un conductor que manejaba bajo los efectos del alcohol.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 5:30 horas sobre la avenida Libertador, donde los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil Peugeot 206 CC durante un control de rutina.

Al someter al conductor al test de alcoholemia, el resultado fue positivo y arrojó 1,377 gramos por litro de alcohol en aire expirado, un valor ampliamente superior al permitido por la normativa vigente.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la retención del vehículo por infracción a la Ley Nacional de Tránsito y a la demora del conductor, identificado como Héctor Horacio A. D. R., de 42 años, quien quedó a disposición de la Justicia para la continuidad de las actuaciones correspondientes.

Temas Relacionados

MÁS DE Alcohol
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS