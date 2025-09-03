San Ignacio: dos detenidos por el robo y vandalismo en la subestación eléctrica.

La Policía de Misiones detuvo ayer a dos hombres acusados de robar y vandalizar la subestación eléctrica de San Ignacio, hecho que provocó un corte total de suministro en la localidad. Se trata del segundo ataque registrado en pocos días, luego de que la semana pasada se sustrajeran cables de puesta a tierra, neutro y conexiones de los transformadores, además de un transformador auxiliar de 13,2 kV/380V 25 kVA.

En los procedimientos realizados ayer martes, con apoyo de la Brigada de Inteligencia de Frontera, se secuestraron otros 50 metros de cableado de baja tensión, presuntamente utilizados en el ilícito. La investigación comenzó a partir de la denuncia de un trabajador de la empresa prestataria, quien advirtió la desaparición de cables en la zona de transformadores sobre la Ruta Provincial N.º 210.

Durante las primeras horas de ayer, los operativos continuaron y permitieron la incautación de más de 20 metros de cables de cobre —tanto aéreos como subterráneos— junto a machetes, hachas, sierras, pinzas, tenazas y un teléfono celular que será sometido a peritaje.