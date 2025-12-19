Ruiz de Montoya celebra la 15ª Fiesta Provincial de la Sandía en un nuevo predio natural.

La localidad de Ruiz de Montoya se prepara para vivir desde este viernes la 15ª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía, uno de los encuentros más representativos del calendario productivo y turístico de la zona centro-norte de Misiones. La celebración se extenderá hasta el domingo 21 de diciembre y presenta como principal novedad el cambio de escenario, ya que este año se desarrollará en el Camping Saltos del Cuña Pirú.

Desde el municipio destacaron que la elección del nuevo predio responde a las mejores condiciones que ofrece para el público, con amplios espacios verdes, abundante sombra natural y un entorno pensado para disfrutar en familia. El lugar cuenta con atractivos como el arroyo Cuña Pirú, una pequeña cascada y sectores de aguas poco profundas, ideales para el descanso y la recreación durante las jornadas de calor.

La fiesta reunirá a productores, emprendedores y expositores de distintos puntos de la provincia, con un fuerte protagonismo de la producción local. El público podrá acceder a las tradicionales sandías del valle del Cuña Pirú, reconocidas por su calidad, además de una variada propuesta gastronómica, artesanos y stands comerciales.

El predio dispone de camping, parrillas y mesas, lo que permite a los visitantes pasar el día completo y disfrutar tanto de los servicios disponibles como de la posibilidad de cocinar de manera particular. A lo largo de las tres jornadas también habrá espectáculos artísticos pensados para todo público, con shows de primer nivel que acompañarán la propuesta productiva y turística.

En cuanto al ingreso, la entrada general tendrá un costo accesible de 3.000 pesos, con el objetivo de facilitar la participación de las familias y visitantes de toda la provincia. La Fiesta Provincial de la Sandía se consolida así como una cita clave para promover la producción regional y el turismo en Ruiz de Montoya.