Robaron materiales en la capilla Santísima Trinidad del barrio Suiza de Jardín América

Delincuentes sustrajeron cables, focos y elementos eléctricos del sector de parrilla utilizado por la comunidad para actividades solidarias. La comisión lamentó el hecho y pidió orar por los responsables.

Jimena Leguizamón
8 de octubre de 2025,

La comunidad de la capilla Santísima Trinidad, ubicada en el barrio Suiza de Jardín América, expresó su tristeza y preocupación tras sufrir un robo en el sector de la parrilla, donde delincuentes se llevaron materiales recientemente instalados.

Si bien los autores no ingresaron a la capilla, se llevaron cables de luz, focos y otros elementos eléctricos que habían sido adquiridos con gran esfuerzo por la comisión vecinal. Además, dañaron la térmica, la caja de luz y el tendido eléctrico, según informaron los integrantes del grupo organizador.

En un comunicado, la comisión expresó su pesar por el hecho y pidió a los vecinos “orar por aquellas personas que participaron en este lamentable acontecimiento”.

El espacio afectado se utiliza con frecuencia para realizar actividades y recaudar fondos destinados al mantenimiento de la capilla. Los cables sustraídos habían sido colocados hace unos tres meses, y ahora la comunidad deberá volver a reunir recursos para reponer lo robado.

El hecho fue descubierto el lunes, aunque aún no se determinó con precisión el día en que ocurrió el robo. La comisión reiteró su llamado a la solidaridad y al cuidado de los espacios comunitarios.

Fuente: El Territorio

