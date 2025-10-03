Robaron $4,8 millones a un transportista en El Alcázar.

La Policía de Misiones investiga un millonario robo ocurrido en la mañana de ayer jueves en la localidad de El Alcázar, sobre la Ruta Nacional N.º 12, a la altura del kilómetro 1506.

De acuerdo a la denuncia, alrededor de las 7:40 un transportista de 43 años detuvo su camión sin carga en el sitio donde suele descansar. En ese momento, fue abordado por dos hombres que descendieron de un Volkswagen Gol Trend negro y lo amenazaron con un arma de fuego.

Los delincuentes revisaron el interior del vehículo y se alzaron con una suma cercana a los 4,8 millones de pesos, pertenecientes a la empresa para la que trabaja la víctima. Tras el asalto, huyeron en el mismo rodado.

Ante lo ocurrido, la Policía desplegó operativos cerrojo en distintos puntos de la provincia, mientras avanza la investigación para dar con los responsables.