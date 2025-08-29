Rescataron a una cachorra atrapada en un tanque de agua en Oberá.

Una patrulla de la Policía de Misiones rescató a una cachorra que se encontraba oculta y atrapada dentro de un tanque de agua en desuso, en el barrio Krausse de Oberá. La perrita, llamada “Luna”, había estado desaparecida durante tres días y era intensamente buscada por su familia.

El hallazgo se produjo alrededor de las 14:30 de ayer, cuando efectivos de la División Comando Radioeléctrico Norte recorrían la zona y escucharon los lamentos del animal. Al inspeccionar, descubrieron que la cachorra estaba dentro del tanque, en un lugar poco visible para los vecinos.

Los policías la sacaron de allí y la trasladaron a la dependencia, donde le brindaron agua y alimento. Poco después, difundieron el rescate en redes sociales, lo que permitió que una vecina identificara al animal como la mascota de su hija.

Cerca de las 15:45, la madre y la niña llegaron a la comisaría, donde se produjo un emotivo reencuentro. La menor recibió a su perrita entre lágrimas, mientras que la mujer agradeció la intervención policial.

En paralelo, los investigadores no descartan que el animal haya sido ocultado de manera intencional, ya que la familia había publicado su búsqueda en redes sociales y se presume que pudo haberse intentado un pedido de recompensa. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras “Luna” regresó a su hogar en buen estado de salud.