Rescataron a un tucán herido en una aldea guaraní de San Vicente

El ave, con una fractura en la pata y deterioro en el plumaje, fue trasladada al Centro de Rescate Ohana para su rehabilitación.

Jimena Leguizamón
23 de septiembre de 2025,

La Policía de Misiones, a través de la División Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales, rescató ayer lunes a un tucán (Ramphastos toco) en una aldea guaraní de San Vicente.

El ejemplar había sido criado en la comunidad desde pichón y presentaba una fractura consolidada en la pata izquierda, además de un notorio desgaste en su plumaje.

El procedimiento se realizó cerca del mediodía en la comunidad ubicada sobre la Ruta Provincial 7, donde los habitantes entregaron voluntariamente al ave. Bajo protocolos de bioseguridad, fue trasladado al Centro de Rescate Ohana, en Salto Encantado, donde recibirá atención veterinaria especializada.

Una vez rehabilitado, el tucán será liberado para reintegrarse a su hábitat natural.

