Rescatan a un niño de 12 años desorientado en una zona de monte de El Alcázar.

Un niño de 12 años que había desaparecido de su hogar en la localidad de El Alcázar fue rescatado ayer miércoles, por efectivos de la División Delitos Rurales de Montecarlo, quienes lo localizaron desorientado en una zona de monte, a más de un kilómetro de la zona urbana.

El procedimiento se concretó cerca de las 13, cuando los uniformados observaron al menor entre las malezas, en evidente estado de cansancio y confusión. Tras identificarlo, confirmaron que se trataba de un paciente con diagnóstico de esquizofrenia que llevaba horas fuera de su casa.

De inmediato se activó el protocolo de resguardo y se dio intervención a la Dirección de Acción Social y la Niñez de El Alcázar, que asumió la asistencia integral del niño.

Las autoridades también localizaron a la madre, quien según informaron se había negado previamente a su tratamiento médico. Ambos fueron trasladados a la sede institucional para continuar con los trámites de rigor y garantizar el seguimiento del caso por parte de los organismos competentes.