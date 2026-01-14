Vía Oberá / Robo

Recuperaron en Brasil la camioneta robada a una familia de Alem durante sus vacaciones

El vehículo había sido sustraído del estacionamiento de un hotel en Playa Brava, Florianópolis, y fue hallado intacto en el estado de Paraná.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

14 de enero de 2026,

La pesadilla vivida por una familia oriunda de Leandro N. Alem llegó a su fin ayer martes, luego de que se confirmara la recuperación de la camioneta con la que habían viajado de vacaciones a Florianópolis, Brasil. El vehículo había sido robado el jueves 8 de enero del estacionamiento de un hotel ubicado en la zona de Playa Brava.

El hecho tuvo como principal damnificado a Alberto Bl., quien se encontraba junto a su esposa e hijos y tenía previsto regresar a la Argentina al día siguiente. Según se pudo reconstruir, la familia había dejado la camioneta en un estacionamiento de Playa Brava cerca del mediodía, tras dialogar con la responsable del predio y activar la alarma del vehículo.

Luego de permanecer varias horas en la playa, alrededor de las 18 regresaron al lugar y se encontraron con el estacionamiento cerrado, sin otros vehículos y con la camioneta ausente. Ante la situación, realizaron la denuncia correspondiente ante la Policía Civil de Praia Brava, que tomó intervención en el caso.

Tras las tareas investigativas, ayer martes se informó que el vehículo fue hallado intacto en la zona de Irati, en el estado brasileño de Paraná. Las autoridades continúan con las actuaciones de rigor para completar el procedimiento de restitución a sus propietarios.

