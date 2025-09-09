Prefectura secuestró ampollas de fentanilo en Corpus.

Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de 173,5 kilos de estupefacientes, junto a 177 ampollas de fentanilo y 14 de etilefrina, durante un operativo en la ciudad de Corpus.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que un bote a motor cruzara desde Paraguay hacia la zona conocida como “Puerto Menochio” en el kilómetro 1674,8 del río Paraná.

Tras notar que la embarcación regresaba a Paraguay, la Fuerza inspeccionó la costa y halló doce bultos abandonados que contenían 255 paquetes de droga. Las autoridades realizaron el secuestro de las sustancias, cuyo valor total asciende a casi 500 millones de pesos.

En la investigación intervienen la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá, mientras que la Policía de Misiones estuvo a cargo de las pericias correspondientes.