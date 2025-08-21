Policía de Oberá recupera objetos robados y detiene a tres sospechosos.

Oberá registró ayer una serie de intervenciones policiales exitosas tras denuncias por delitos contra la propiedad. El Comando Centro detuvo a Juan D.M., de 27 años, cuando circulaba con un ventilador sustraído minutos antes a un hombre de 87 años en la calle Iguazú. El sujeto había intentado robar también a una mujer de 57 años en la intersección de Belgrano y Pilcomayo. La detención se concretó en un terreno baldío cercano a las calles 25 de Mayo y Lavalle.

En otro operativo, efectivos de la Seccional Quinta y del Comando Norte recuperaron un secarropas, dos sillas y una mesa de luz robados de una vivienda del Barrio San Miguel. Un joven de 20 años fue detenido mientras intentaba comercializar uno de los elementos, mientras que los otros fueron hallados ocultos en la zona.

Por último, durante el mediodía, la misma comisión policial detuvo a otro masculino de 20 años vinculado al hurto de mercaderías de un comercio del Barrio 50 Viviendas. La información proporcionada por el propietario permitió identificar al sospechoso y recuperar los objetos sustraídos.

Todos los elementos recuperados fueron secuestrados conforme a la normativa vigente y trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde los detenidos quedaron alojados a disposición de la magistratura de turno.