Patricia Sosa deslumbra en la Fiesta Nacional del Inmigrante

La reconocida cantante repasó sus grandes éxitos y presentó temas de su nuevo disco ante miles de espectadores en el escenario mayor del Parque de las Naciones.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

12 de septiembre de 2025,

La artista argentina Patricia Sosa volvió a subir al escenario de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá con un espectáculo que emocionó al público desde el primer tema. La cantante repasó sus clásicos más reconocidos y presentó canciones de su último trabajo discográfico, Alquimia, realizado junto al mexicano Mijares.

Previo al concierto, Sosa ofreció una conferencia de prensa junto a la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, y el vicepresidente, Mario Pizzutti, donde agradeció la invitación y destacó la proyección nacional de la fiesta. Además, adelantó que incluiría en su repertorio temas emblemáticos como Aprender a volar, Endúlzame los oídos y El mar más grande que hay.

El público respondió con entusiasmo, coreando cada tema y acompañando la energía de la artista, que cerró su show con Aprender a volar, interpretada también en lenguaje de señas, en un emotivo final. “Tratamos de poner un moño grande, que sea una cofradía de buenas intenciones, poner alegría y amor”, expresó visiblemente conmovida.

La velada comenzó con la actuación del grupo misionero 70 & 80 Clasicc, que repasó grandes éxitos de la música retro. Durante el evento también estuvieron presentes la reina nacional Melina Zapaya, las princesas Yamila Burger y Josefina Giménez, y Candela Duprat, distinguida con el Mejor Traje Típico, quienes recorrieron los stands y saludaron a las colectividades.

La Fiesta Nacional del Inmigrante continuará este viernes 12 de septiembre, con apertura del predio a las 18:00. Las entradas generales tendrán un valor de $8.000 y el sector VIP $10.000. Desde las 21:30 comenzará la Noche Fussion, con la participación de los DJ Alan Lenz, Bruno Quartara, Juan Fedeli, Luisinho y Alan Gómez, mientras que el cierre del predio está previsto para las 5:30 de la madrugada.

