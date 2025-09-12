Patricia Sosa deslumbra en la Fiesta Nacional del Inmigrante.

La artista argentina Patricia Sosa volvió a subir al escenario de la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá con un espectáculo que emocionó al público desde el primer tema. La cantante repasó sus clásicos más reconocidos y presentó canciones de su último trabajo discográfico, Alquimia, realizado junto al mexicano Mijares.

Previo al concierto, Sosa ofreció una conferencia de prensa junto a la presidenta de la Federación de Colectividades, Marta Wieremiey, y el vicepresidente, Mario Pizzutti, donde agradeció la invitación y destacó la proyección nacional de la fiesta. Además, adelantó que incluiría en su repertorio temas emblemáticos como Aprender a volar, Endúlzame los oídos y El mar más grande que hay.

El público respondió con entusiasmo, coreando cada tema y acompañando la energía de la artista, que cerró su show con Aprender a volar, interpretada también en lenguaje de señas, en un emotivo final. “Tratamos de poner un moño grande, que sea una cofradía de buenas intenciones, poner alegría y amor”, expresó visiblemente conmovida.

La velada comenzó con la actuación del grupo misionero 70 & 80 Clasicc, que repasó grandes éxitos de la música retro. Durante el evento también estuvieron presentes la reina nacional Melina Zapaya, las princesas Yamila Burger y Josefina Giménez, y Candela Duprat, distinguida con el Mejor Traje Típico, quienes recorrieron los stands y saludaron a las colectividades.

La Fiesta Nacional del Inmigrante continuará este viernes 12 de septiembre, con apertura del predio a las 18:00. Las entradas generales tendrán un valor de $8.000 y el sector VIP $10.000. Desde las 21:30 comenzará la Noche Fussion, con la participación de los DJ Alan Lenz, Bruno Quartara, Juan Fedeli, Luisinho y Alan Gómez, mientras que el cierre del predio está previsto para las 5:30 de la madrugada.