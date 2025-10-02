Oberá: una vivienda de madera fue consumida por un incendio en el barrio Norte.

Un incendio registrado en la tarde de ayer miércoles afectó por completo a una vivienda de madera en el barrio Norte de la ciudad de Oberá.

Efectivos de la Comisaría Cuarta y Bomberos de la Unidad Regional II acudieron al lugar, donde constataron que el fuego ya estaba declarado y avanzaba rápidamente sobre la estructura.

Las dotaciones iniciaron de inmediato las tareas de extinción y consiguieron controlar las llamas, evitando que se propagaran hacia otras viviendas cercanas.

De acuerdo a las primeras investigaciones, el siniestro se habría originado por un cortocircuito.

En el operativo trabajaron Bomberos Voluntarios de Oberá junto con personal policial dependiente de la UR-II. No se registraron personas lesionadas.