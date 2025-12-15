Oberá: un bebé de seis meses fue puesto a resguardo tras un grave episodio de violencia en la vía pública.

Un grave episodio de violencia ocurrido el sábado por la tarde-noche en la ciudad de Oberá generó alarma entre vecinos y transeúntes, luego de que un bebé de seis meses quedara expuesto a una situación de alto riesgo en plena vía pública.

El hecho se registró en la intersección de la avenida Beltrame y la calle San Roque, donde reiterados llamados al sistema de emergencias advirtieron sobre la integridad del menor. De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, la madre del niño se encontraba en un marcado estado de alteración y habría ejercido violencia física contra el bebé, poniendo en peligro su salud.

Al arribar los efectivos, se constató que el niño ya se encontraba en brazos de un tercero, mientras varias personas registraban la escena con sus teléfonos. La mujer fue señalada por los presentes como la responsable de la agresión, sin que hasta ese momento se hubiera producido una intervención directa más allá de los avisos realizados.

Ante la gravedad del cuadro, la mujer, de 24 años, fue retenida de forma preventiva y trasladada junto al bebé a un espacio seguro, priorizando la protección inmediata del niño.

Posteriormente, ambos fueron examinados por personal médico. El bebé presentaba lesiones de carácter leve, al igual que la mujer, quien evidenciaba un estado de excitación psicomotriz, sin descartarse el posible consumo de sustancias.

De manera inmediata se dio intervención a las áreas municipales de protección de la niñez, cuyos profesionales trasladaron al menor al hospital local para controles de rutina. Tras los estudios, se confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

Como medida de resguardo, el bebé fue alojado en el Hogar Mitaí, mientras que la Justicia tomó intervención y se inició una causa por lesiones leves. En paralelo, se dispuso la asistencia de un equipo de salud mental para el seguimiento de la mujer, quien quedó al cuidado de familiares.