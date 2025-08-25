Vía Oberá / Estudiantes

Oberá se prepara para la 31° edición de la Expo Carreras

El 27 de agosto, más de 20 instituciones educativas presentarán su oferta académica en el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería. Habrá talleres de orientación vocacional y actividades de salud abiertas a la comunidad.

25 de agosto de 2025,

El Rotary Club Oberá anunció la realización de la 31° edición de la Expo Carreras, un encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto en el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería.

Desde las 8:30, estudiantes y vecinos podrán acceder a información sobre más de 20 propuestas académicas y participar en diversas actividades de formación y salud.

Durante la jornada se dictarán talleres de orientación vocacional, destinados a que jóvenes y adultos identifiquen sus intereses y habilidades al momento de elegir un camino profesional. También estará presente la “Zona centro Uruguay de Salud”, que brindará servicios gratuitos de control de talla y peso, además de vacunación.

La Expo Carreras se consolidó en Oberá como un espacio clave para quienes buscan definir su futuro académico. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y promete ser una jornada enriquecedora que combina educación, desarrollo personal y bienestar.

Fuente: Oberá Online

