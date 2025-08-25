Oberá se prepara para la 31° edición de la Expo Carreras.

El Rotary Club Oberá anunció la realización de la 31° edición de la Expo Carreras, un encuentro que se llevará a cabo el próximo martes 27 de agosto en el Polideportivo de la Facultad de Ingeniería.

Desde las 8:30, estudiantes y vecinos podrán acceder a información sobre más de 20 propuestas académicas y participar en diversas actividades de formación y salud.

Durante la jornada se dictarán talleres de orientación vocacional, destinados a que jóvenes y adultos identifiquen sus intereses y habilidades al momento de elegir un camino profesional. También estará presente la “Zona centro Uruguay de Salud”, que brindará servicios gratuitos de control de talla y peso, además de vacunación.

La Expo Carreras se consolidó en Oberá como un espacio clave para quienes buscan definir su futuro académico. La convocatoria está abierta a toda la comunidad y promete ser una jornada enriquecedora que combina educación, desarrollo personal y bienestar.

Fuente: Oberá Online