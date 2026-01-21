La ciudad de Oberá continúa fortaleciendo su propuesta turística de verano con una nueva edición del Paseo Nocturno en el Jardín Botánico, una actividad que forma parte de la estrategia de Turismo de Experiencia impulsada en la zona centro de la provincia. La iniciativa se llevará a cabo este sábado 24 de enero, tras el éxito registrado en las fechas anteriores.

Organizado por el Gobierno de la Ciudad de Oberá, a través de la Dirección de Turismo, Recreación y Cultura, el paseo propone una experiencia diferente para vecinos y visitantes, invitándolos a descubrir la biodiversidad del monte misionero desde una perspectiva nocturna. La actividad combina educación ambiental, contacto directo con la naturaleza y un recorrido guiado que resalta la riqueza natural de la región.

La alta demanda registrada durante la primera quincena del año motivó la incorporación de una nueva fecha, con el objetivo de consolidar a Oberá como un polo de referencia en Turismo de Experiencias, una tendencia que busca generar vínculos más profundos y significativos entre el visitante y el entorno.

Desde la organización destacaron que la propuesta es gratuita y cuenta con cupos limitados, lo que permite garantizar una experiencia cuidada, segura y personalizada, con el acompañamiento de guías especializados. Esta modalidad responde a una planificación que apunta a posicionar a la ciudad como destino turístico-cultural en la provincia.

Oberá refuerza su agenda de verano con un nuevo Paseo Nocturno en el Jardín Botánico.

El paseo tendrá como punto de encuentro el Jardín Botánico, ubicado sobre calle Salto Tobogán, en Villa Schuster, a partir de las 19 horas. Para participar es necesaria la inscripción previa, que se realiza vía WhatsApp al 3755-421808.

Al tratarse de un recorrido por senderos de monte, se recomienda asistir con calzado cerrado y cómodo, repelente de insectos y una botella de agua personal. La actividad está sujeta a las condiciones climáticas, priorizando siempre la seguridad de los participantes y la preservación del entorno natural.