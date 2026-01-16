Una dotación de Bomberos Policiales intervino el pasado miércoles por la noche en el barrio Punta Alta de la ciudad de Oberá, tras ser alertada por el incendio de una vivienda familiar. En el lugar trabajaron de manera conjunta con los Bomberos Voluntarios, logrando extinguir por completo el foco ígneo.

La intervención comenzó alrededor de las 19:30 horas, cuando se detectó el incendio en una casa ubicada sobre la calle Mora. Según se informó, la vivienda pertenece a una familia que no se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia, se evitó que el fuego se propagara hacia viviendas linderas. En el operativo también colaboró personal del Comando Sur, que se encargó de ordenar y controlar el tránsito vehicular y peatonal en la zona.

El incendio no dejó personas lesionadas, aunque sí provocó daños materiales de consideración, que afectaron principalmente el primer piso del inmueble y parte de la planta baja. Las llamas fueron sofocadas en su totalidad y durante las horas posteriores se realizaron tareas de enfriamiento.

Oberá: intenso operativo de bomberos para controlar el incendio de una vivienda.

De acuerdo a las primeras informaciones, el fuego se habría originado en un microondas ubicado en la cocina. No obstante, los bomberos continúan con las pericias correspondientes para determinar de manera fehaciente las causas del siniestro.