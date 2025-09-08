Vía Oberá / Violencia

Oberá: dos detenidos por agredir a la policía mientras cobraban “peaje” en la vía pública

El hecho ocurrió en el barrio Villa Vick, donde un grupo en estado de ebriedad atacó a los agentes con cuchillos y palos. Dos oficiales resultaron heridos y una moto policial terminó dañada.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

8 de septiembre de 2025,

Oberá: dos detenidos por agredir a la policía mientras cobraban “peaje” en la vía pública
Oberá: dos detenidos por agredir a la policía mientras cobraban “peaje” en la vía pública.

Un violento incidente se registró en la localidad de Oberá, cuando un grupo de personas en estado de ebriedad cobraba “peaje” a transeúntes y generaba disturbios en la vía pública del barrio Villa Vick.

Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y fueron atacados con cuchillos y palos. El enfrentamiento dejó dos oficiales con lesiones leves y una motocicleta dañada.

Tras la intervención, fueron detenidos dos hombres de 18 y 38 años, a quienes se les incautaron un cuchillo de cocina y un destornillador. Los arrestados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para detener a otros implicados que ya fueron identificados.

Temas Relacionados

MÁS DE Violencia
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS