Oberá: dos detenidos por agredir a la policía mientras cobraban “peaje” en la vía pública.

Un violento incidente se registró en la localidad de Oberá, cuando un grupo de personas en estado de ebriedad cobraba “peaje” a transeúntes y generaba disturbios en la vía pública del barrio Villa Vick.

Alertados por un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y fueron atacados con cuchillos y palos. El enfrentamiento dejó dos oficiales con lesiones leves y una motocicleta dañada.

Tras la intervención, fueron detenidos dos hombres de 18 y 38 años, a quienes se les incautaron un cuchillo de cocina y un destornillador. Los arrestados quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las tareas para detener a otros implicados que ya fueron identificados.