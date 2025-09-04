Oberá da inicio a la 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante con once días de cultura y tradición.

Este jueves 4 de septiembre arranca en el Parque de las Naciones de Oberá, la 45ª Fiesta Nacional del Inmigrante. La celebración se extenderá hasta el domingo 14, con más de 4.500 artistas en escena y propuestas que combinan música, gastronomía y costumbres de más de 15 colectividades junto al Pabellón Argentino.

La edición 2025 coincide con los 40 años de la colocación de la piedra fundamental del predio y busca rendir homenaje a los inmigrantes que dieron forma a la identidad de la región. Durante los once días habrá desfiles, espectáculos artísticos, actividades deportivas y encuentros culturales que reflejarán la diversidad de Oberá.

Las entradas tienen un costo desde $8.000 y pueden adquirirse de manera online en el sitio oficial del evento, donde también se encuentra disponible la grilla completa con horarios. Entre las principales presentaciones se destacan Tche Gaitero en la apertura, el Grupo San Marino de Brasil, Catupecu Machu, Patricia Sosa y Alejandro Lerner, además de propuestas folclóricas, juveniles y de colectividades.

El cierre será el domingo 14 con el show del Dúo Lira Verá, marcando el final de una de las fiestas más representativas de Misiones y el país.