La ciudad de Oberá alcanzó un hito en materia de seguridad y prevención en espacios acuáticos con el egreso de la primera promoción de la Escuela Provincial de Guardavidas y Timonel. El acto de entrega de certificados se realizará el lunes 15 de diciembre, a las 10:00, para los 19 estudiantes que completaron el exigente trayecto formativo dictado en el Aula Satélite N.º 1 del Centro de Formación Profesional N.º 22.

El logro cobra relevancia ante la inminencia de la temporada alta, cuando miles de turistas visitan los balnearios y atractivos naturales de la zona centro de Misiones. De los 62 alumnos que iniciaron la capacitación, 19 alcanzaron la certificación final, incorporándose así al plantel de profesionales disponibles para brindar cobertura en piletas, arroyos y complejos recreativos de Oberá y municipios cercanos, como Guaraní, Alberdi, Alem y Cerro Azul.

La implementación de esta escuela, la primera en ofrecer esta formación en la localidad bajo la Resolución del CGE N.º 687/25, constituye un ejemplo de coordinación entre instituciones educativas y la gestión municipal. La Dirección de Turismo, Recreación y Cultura del Gobierno de la Ciudad de Oberá tuvo un rol determinante al acompañar la logística y promover el desarrollo de la propuesta, entendiendo la seguridad como un componente esencial de la oferta turística local.

El programa de estudios, de diez meses de duración, combinó una intensa formación teórica en el Centro de Formación Profesional N.º 21 con entrenamientos prácticos en la pileta climatizada del Instituto Privado Carlos Linneo. El grupo de egresados incluye perfiles diversos: estudiantes de otras carreras, docentes, trabajadores de la salud y miembros de las fuerzas policiales, enriqueciendo así la perspectiva profesional del equipo.

Oberá celebra la primera promoción de la Escuela Provincial de Guardavidas y Timonel.

La preparación también involucró acciones de vinculación comunitaria. Los estudiantes realizaron talleres y charlas de Primeros Auxilios y RCP en distintos niveles educativos, en línea con la normativa nacional que establece la enseñanza obligatoria de estas prácticas. Además, participaron en un simulacro de emergencia en el Salto Berrondo, junto a fuerzas de seguridad, salud pública y personal municipal, y asistieron a la Jornada de Capacitación de Escuelas de Guardavidas en Gobernador Roca, donde intercambiaron experiencias con especialistas de Buenos Aires.

La formación continuará el próximo año. Desde febrero de 2026 se abrirá el período de preinscripción para quienes deseen incorporarse al nuevo ciclo. Los interesados podrán consultar en la Dirección de Turismo del Municipio de Oberá o en el Centro de Formación Profesional N.º 21.

