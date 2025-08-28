Nueva etapa edilicia para la Escuela Nº 284 de Jardín América.

El Gobierno de Misiones, mediante el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), finalizó y entregó la ampliación de la Escuela Provincial Nº 284 “Comandante Tomás Espora” de Jardín América. Se trata de una institución fundada en 1951, ubicada frente a la plaza principal de la localidad, que ahora cuenta con una infraestructura renovada y más amplia tras años de demanda de la comunidad educativa.

La segunda etapa de la obra abarcó 855 metros cuadrados distribuidos en tres bloques. El primero corresponde al área administrativa, con acceso principal, oficinas, gabinetes, sala de profesores y espacios verdes. El segundo fue destinado al sector de cocina y servicio alimentario, con depósitos, office y sanitarios. El tercero concentra nuevas aulas, biblioteca, aula de informática, laboratorio, sanitarios inclusivos y un patio de formación.

Con esta entrega, se completa un total de 2.524 metros cuadrados proyectados en distintas etapas, ya que la escuela continuó funcionando mientras avanzaban los trabajos. La ampliación representa una inversión estratégica de la Provincia en infraestructura educativa, destinada a garantizar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La comunidad de Jardín América celebró la inauguración, valorando que la Escuela Nº 284 es uno de los emblemas locales y que la nueva sede permitirá desarrollar las actividades escolares en espacios más amplios, modernos y adecuados.