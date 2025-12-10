La ciudad de Leandro N. Alem vivió un inicio extraordinario de la 56ª Fiesta Nacional de la Navidad, que registró una afluencia superior a las 40.000 personas entre el sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de diciembre. Turistas de distintos puntos del país y del exterior colmaron el Parque Temático de la Navidad, consolidando al evento como uno de los principales atractivos culturales y turísticos del mes en Misiones.

Uno de los momentos más significativos se dio durante la jornada inaugural, cuando el gobernador Hugo Passalacqua entregó al intendente Matías Sebely y al presidente de la comisión organizadora Marcelo Dacher el título de propiedad del predio donde se realiza la fiesta. El espacio, utilizado desde 2015 a través de un comodato con CTM Cooperativa Agroindustrial, finalmente quedó bajo dominio municipal tras más de una década de gestiones, garantizando así la continuidad y proyección del evento.

Un fin de semana lleno de música, homenajes y emoción

El sábado 6 abrió la programación artística con un homenaje que conmovió al público: Fernando Samartín presentó Culto Gitano, su tributo a Sandro, repasando los grandes éxitos del Gitano. La noche cerró con un show enérgico de Coki Ramírez, quien destacó su sorpresa por la magnitud y organización del evento.

El domingo 7 tuvo como protagonista al grupo local Cristian y la Ruta, ovacionado por el público y consagrado con el Premio Revelación 2025, convirtiéndose en el primer conjunto misionero en recibirlo. La noche culminó con Banda XXI, que ofreció más de una hora de cuarteto y se llevó el Premio Consagración 2025. Sus integrantes afirmaron que la celebración es “una de las fiestas más hermosas” en las que han participado.

Más de 40 mil personas disfrutaron del primer fin de semana de la Fiesta Nacional de la Navidad en Alem.

A pesar de la lluvia, el lunes 8 volvió a reunir a miles de visitantes. Más de 200 voces de coros locales interpretaron clásicos navideños y cerraron con una emotiva versión colectiva de Noche de Paz. Luego subió a escena el espectáculo “Lumbre Universo, donde nace la Navidad”, dirigido por Luis Marinoni, con más de 140 artistas en un recorrido coreográfico y musical por rituales y tradiciones navideñas.

Entre los participantes del espectáculo estuvieron:

Ballet Folklórico del Parque del Conocimiento

Compañía de Arte

Ballet Misiones

Ballet Folklórico de Alem

Ballet Ucraniano Troianda

Ballet Shakti

Susana Moreno, Vanesa Avellaneda, Micol Ortas y Belén Banach

El tradicional desfile de carrozas volvió a deslumbrar gracias a sus más de 20 carrozas alegóricas y más de 600 personas en escena. La puesta recrea el nacimiento de Jesús en una obra teatral a cielo abierto e incorpora un segmento dedicado a Papá Noel en Misiones. Miles de visitantes colmaron las siete cuadras del recorrido durante las presentaciones del sábado 7 y domingo 8. Las últimas funciones serán el sábado 14 (21 h) y domingo 15 (20 h).

Lo que se viene el próximo fin de semana

Viernes 12/12

16 h: Apertura del parque temático

17 h: Talleres infantiles

21 h: “Gloriosos”, dirigido por Luis Marinoni y con la presentación del BFPC

22 h: Il Nuovo

Sábado 13/12

16 h: Apertura del parque temático

16.30 h: IV Encuentro de Artistas Plásticos

17 h: Talleres infantiles

18 h: Talleres de cocina navideña

21 h: Desfile de Carrozas

22 h: Pamela Ayala

23 h: Los Nocheros

Domingo 14/12

16 h: Apertura del parque temático

16.30 h: IV Encuentro de Artistas Plásticos

17 h: Talleres infantiles

18 h: Premiación del XIII Concurso Internacional de Cuentos Navideños

18.30 h: Gurises Felices

20 h: Desfile de Carrozas

21 h: La Feria

Con cifras récord, propuestas renovadas y una participación masiva, la Fiesta Nacional de la Navidad reafirma su lugar como una de las celebraciones más importantes del país.