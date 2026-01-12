Vía Oberá / Siniestro Vial

Mártires: conducía alcoholizado y terminó despistando en la Ruta Provincial 103

El siniestro ocurrió el sábado por la tarde. El conductor dio positivo en el test de alcoholemia con 2,55 gramos de alcohol en sangre y el vehículo quedó retenido.

Jimena Leguizamón
12 de enero de 2026,

Un hombre de 47 años fue demorado el pasado sábado por la tarde tras protagonizar un despiste vehicular sobre la Ruta Provincial N.º 103, a la altura del acceso a la localidad de Mártires. El conductor arrojó un resultado positivo en el test de alcoholemia, superando ampliamente el límite permitido.

El hecho se registró alrededor de las 16:30, cuando efectivos de la Comisaría de Mártires, dependiente de la Unidad Regional II, intervinieron ante un siniestro vial en el que un automóvil Renault Twingo despistó e impactó contra un poste de alumbrado público.

El vehículo era conducido por Mario José G., quien circulaba en sentido Santa Ana–Oberá y, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado, finalizando su recorrido sobre la banquina. Como consecuencia del impacto, no se registraron personas lesionadas, aunque sí se constataron daños materiales.

En el lugar trabajó personal de la División Seguridad Vial y Turismo, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor. La prueba arrojó un resultado de 2,55 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que el hombre fue demorado y el vehículo quedó retenido en sede policial, a disposición del magistrado interviniente.

