La Fiesta del Inmigrante presenta su programación para este martes en el Parque de las Naciones.

La 45ª edición de la Fiesta Nacional del Inmigrante continúa este martes en el Parque de las Naciones de Oberá con una agenda cargada de actividades culturales y artísticas. Desde la mañana, el predio estará abierto para visitas escolares y, a partir de la tarde, se sumarán espectáculos y propuestas para toda la familia.

El cronograma incluye visitas gratuitas para delegaciones escolares de 9 a 17 horas y shows artísticos a las 10 y a las 15. La apertura oficial del predio será a las 18, con entrada general a $8.000.

A las 20 comenzará el esperado cuadro apertura con la participación de los ballets de las colectividades Alemana, Ucraniana, Nórdica y Brasileña de Oberá. Más tarde, a las 22:20, se presentará “Confluencia Chamamecera”, ganador del Preselectivo del Inmigrante en la categoría Folclore.

El cierre de la jornada estará a cargo de Fabián Meza, que subirá al escenario a las 22:50 para ofrecer su show, mientras que el predio permanecerá abierto hasta la 1 de la madrugada.