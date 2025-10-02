La delegación de Misiones volvió a brillar en la segunda jornada de los Juegos Deportivos Nacionales Evita que se disputan en Mar del Plata, con destacados resultados en gimnasia rítmica y natación.

El conjunto de la Escuela Municipal de Oberá, integrado por Alexa Kozakiewicz, Brenda Kubski Mussi, Abril Mielniczuk, Indiana Poliszczuk y María Guillermina Gazzo, y dirigido por Natalia Ottaviano, se consagró campeón nacional tras alcanzar el primer puesto en las presentaciones de Manos Libres y Aro. La sumatoria de resultados les permitió quedarse con el título del All Around, consolidando una actuación histórica para la institución obereña.

Las gimnastas volverán a presentarse este jueves en ambas disciplinas, ya entre los ocho mejores conjuntos del país, con la premiación prevista luego de las rutinas finales.

En natación también se registraron podios para la provincia: Maran Janna Coombes (CAPRI, Posadas) obtuvo el segundo lugar en los 50 metros pecho, mientras que Joaquín Crespo (Escuela de Natación Apóstoles) alcanzó el tercer puesto en los 50 metros mariposa.

Juegos Evita: Oberá se consagró campeona en gimnasia rítmica y hubo podios para la natación misionera.

Con estos logros, Misiones sigue reafirmando su protagonismo en la cita deportiva nacional que reúne a jóvenes atletas de todo el país.