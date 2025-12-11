Investigan la muerte de un abogado jubilado hallado en su vivienda de Oberá.

La Policía de Oberá inició actuaciones para esclarecer las circunstancias en que murió un abogado jubilado de 84 años, cuyo cuerpo fue hallado el martes por la noche dentro de su domicilio. El hallazgo se produjo cerca de las 20.40, cuando su hija decidió acercarse a la vivienda de calle Posadas debido a que no tenía noticias de él desde el domingo.

Según el parte oficial, la mujer ingresó al inmueble y encontró a su padre dentro de una camioneta Volkswagen Saveiro estacionada en el garaje, sin signos vitales y con una lesión en la zona del tórax. Efectivos de la Policía Científica y el médico policial de turno realizaron las primeras pericias en el lugar.

El hombre fue identificado como Juan Casimiro Kislo, quien residía solo. Los investigadores trabajan en la reconstrucción de sus últimas horas y en la recolección de elementos de interés para la causa, mientras la Fiscalía interviniente aguarda los informes técnicos que permitirán avanzar en la pesquisa.

En el cierre del parte policial se mencionó que el hombre habría manifestado en distintas ocasiones la intención de quitarse la vida y que se halló una nota vinculada a esa situación. No obstante, las autoridades señalaron que continúan trabajando en el lugar y que ninguna hipótesis está descartada por el momento.