Incendio parcial de un automóvil en El Soberbio durante la madrugada.

Un automóvil sufrió daños parciales como consecuencia de un incendio registrado durante la madrugada de este jueves 15 de enero en el barrio Unión de la localidad de El Soberbio. El hecho no dejó personas lesionadas.

El episodio se produjo alrededor de las 4:50 y tuvo como protagonista a un Volkswagen Bora, propiedad de un hombre de 46 años. Por motivos que aún son materia de investigación, el foco ígneo se inició en la parte trasera del vehículo.

En el lugar intervinieron efectivos de la Comisaría Seccional Primera de El Soberbio junto a Bomberos Voluntarios, quienes actuaron con rapidez y lograron controlar las llamas, evitando que el fuego se propagara y provocara mayores daños.

Posteriormente, personal técnico de bomberos llevó adelante las pericias correspondientes para determinar el origen del incendio. La investigación quedó a cargo de la dependencia policial jurisdiccional.