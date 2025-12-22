Incendio en un aserradero de Mártires: se quemó una estiba de rollos de pino.

Un incendio se registró en la noche de ayer, alrededor de las 20, en la planchada de un aserradero ubicado en la localidad de Mártires. El hecho movilizó a personal policial y a los cuerpos de bomberos, que lograron controlar la situación sin que se produjeran víctimas.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que, por causas que aún se tratan de establecer, el foco ígneo afectó una estiba de rollos de madera de pino con una superficie aproximada de 15 por 15 metros. A pesar de la magnitud del incendio, no se registraron personas lesionadas.

En el sitio trabajó personal de la División Bomberos de Oberá, que logró extinguir las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia otras estibas y construcciones cercanas. Asimismo, colaboraron Bomberos Voluntarios de Oberá con un camión cisterna para el reabastecimiento de agua, además de efectivos policiales de la comisaría local.