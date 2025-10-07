Hallaron el cuerpo del joven desaparecido en el río Paraná en la zona de Capioví.

Después de un intenso operativo conjunto entre buzos de la División Rescate Complejos de la Policía de Misiones, la Prefectura Naval Argentina y Bomberos Voluntarios de Capioví, fue hallado sin vida Thiago Friederich, de 20 años, quien permanecía desaparecido desde la mañana del domingo en aguas del río Paraná.

Según las primeras averiguaciones, el joven habría sido visto lanzándose al cauce del río, al sur de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú, sin volver a salir a la superficie. El hecho fue advertido por un pescador de la zona, quien dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras un operativo de búsqueda que se extendió por varias horas, los equipos de rescate localizaron el cuerpo a unos 150 metros de la desembocadura del arroyo Cuña Pirú, a la altura del kilómetro 1714,8 del río Paraná.

En el lugar intervino el médico policial y personal de la División Policía Científica, encargados de realizar las pericias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.