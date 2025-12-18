Habilitaron nuevos sanitarios públicos en la Plaza San Martín de San Vicente.

En el marco de las actividades del paseo navideño, la ciudad de San Vicente puso en funcionamiento nuevos sanitarios públicos en la Plaza San Martín, una obra largamente esperada por quienes transitan a diario por el centro y por las personas que participan de las distintas propuestas recreativas y comerciales de la zona.

Los modernos sanitarios fueron diseñados para brindar mayor comodidad a los cientos de vecinos y visitantes que utilizan este espacio, ya sea para el esparcimiento, durante ferias y eventos, en el uso de los juegos infantiles o al realizar trámites en bancos y otras instituciones cercanas.

La infraestructura incorpora criterios de accesibilidad e inclusión, con un sanitario adaptado para personas con discapacidad que cuenta con sistema de alarma para solicitar asistencia en caso de necesidad. Además, el sector de damas dispone de doble bacha, un cambiador amplio y cómodo para bebés y un sistema de ventilación cruzada que mejora las condiciones de uso.

Esta obra forma parte de un plan integral de núcleos sanitarios que ya incluyó la construcción de instalaciones similares en la Plazoleta La Biblia y en el playón deportivo Pedro Bohachenko. En el caso de la Plaza San Martín, se trata de un núcleo general que suma un dispenser de agua fría y caliente y un termotanque solar, teniendo en cuenta la alta concurrencia que registra el lugar, especialmente los fines de semana.

Los horarios de funcionamiento serán variables y se ajustarán según la afluencia de público y la realización de eventos especiales. Durante los días hábiles, el servicio estará orientado principalmente a los vecinos que concurren a la zona céntrica para realizar trámites en bancos y cajeros automáticos.