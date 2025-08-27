Vía Oberá / Robo

Golpe comando en Oberá: se llevaron más de 55 millones de pesos de un vivero

Los ladrones sorprendieron a la dueña de casa y a su hija en plena madrugada. El propietario estaba de viaje y se sospecha que los delincuentes tenían el dato.

En la madrugada de ayer, al menos tres delincuentes encapuchados irrumpieron en la vivienda de los propietarios de un vivero de Oberá y escaparon con un botín millonario estimado en 30 mil dólares y 13 millones de pesos en efectivo.

El hecho ocurrió en una propiedad ubicada sobre la colectora de la ruta nacional 14, en inmediaciones de la terminal de ómnibus, donde los asaltantes redujeron a la dueña de casa y a su hija, quienes se encontraban solas y resultaron ilesas.

Según trascendió, los ladrones no exhibieron armas y actuaron con información previa, ya que el propietario del lugar se encontraba de viaje.

Tras someter a las víctimas, los delincuentes huyeron con el dinero y dos teléfonos celulares. La policía trabaja para dar con los responsables.

