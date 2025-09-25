Gendarmería secuestró más de 84 kilos de marihuana y detuvo a cuatro personas en San Vicente.

Efectivos del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional concretaron un procedimiento en el que fueron detenidas cuatro personas y se incautaron más de 84 kilos de marihuana, dosis de cocaína, un arma de fuego calibre 22 largo con municiones, dos vehículos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El operativo tuvo lugar durante la madrugada, en el kilómetro 972 de la Ruta Nacional 14. Allí, una camioneta Ford Ranger que circulaba con las luces apagadas intentó evadir el control ingresando a un camino vecinal. Sus ocupantes abandonaron el rodado y tres bolsas que contenían 84 kilos 910 gramos de cannabis sativa, además de un arma cargada.

De manera simultánea, otra camioneta Isuzu fue interceptada con dos hombres y una mujer embarazada a bordo. En el vehículo se encontraron municiones del mismo calibre que el arma secuestrada y pequeñas dosis de cocaína. Un ticket de peaje confirmó que ambos rodados habían transitado juntos, lo que vinculó directamente a los ocupantes con la maniobra de traslado de estupefacientes.

Como resultado, quedaron detenidos tres ciudadanos argentinos y un ciudadano brasileño con pedido de captura internacional, mientras que la mujer embarazada fue notificada y quedó supeditada a la causa.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, junto con el Juzgado de Instrucción N.º 3 de San Vicente, dispusieron las detenciones y el decomiso de la droga, el arma, los vehículos, las municiones y demás elementos secuestrados, en el marco de la Ley 23.737 de estupefacientes.