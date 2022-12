Garuhapé: camión volcó su carga de ladrillos sobre la Ruta Nacional N°12.

Un accidente vial tuvo lugar ayer en horas de la tarde, sobre la Ruta Nacional N°12 y la Provincial N°220 en Garuhapé. Según los primeros testimonios, el camionero se habría quedado sin frenos, lo cual lo obligó a realizar una maniobra brusca por la cual perdió la carga que transportaba.

La Policía de Misiones trabajó en el lugar y según informaron, el hecho se registró cuando un camión marca Iveco perdió su carga de ladrillos en el ingreso a la ciudad de Garuhapé.

El conductor es un hombre de 36 años y según manifestó, detectó una falla en los frenos y realizó una maniobra brusca. La carga consistía en ladrillos huecos, los cuales terminaron esparcidos sobre la arteria nacional.

No obstante, no fue necesario restringir el tránsito y no hubo heridos.