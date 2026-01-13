Frustraron el robo de un ternero durante un patrullaje rural en Campo Ramón.

Un operativo preventivo de la Policía permitió frustrar un intento de hurto de ganado en una chacra de la localidad de Campo Ramón, donde un individuo fue sorprendido mientras se llevaba un ternero. Al notar la presencia de los efectivos, el sospechoso abandonó el animal y se dio a la fuga, evitando así la concreción del delito.

El procedimiento tuvo lugar durante recorridas de prevención realizadas por personal de la Comisaría de Campo Ramón en la Sección X, una zona rural de la localidad. Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un hombre que trasladaba con una soga a un ternero de raza cebú, de pelaje gris y blanco, dentro de una propiedad privada.

Ante la aproximación del móvil policial, el sujeto emprendió una rápida huida, dejando al animal abandonado en el lugar. Gracias a esta intervención, el ternero pudo ser recuperado de inmediato, frustrando el ilícito.

Posteriormente, el bovino fue reconocido como propiedad de un joven productor de 21 años, dueño de un establecimiento rural en el sector. Tras cumplirse las actuaciones de rigor, el animal fue restituido a su propietario, mientras continúan las tareas investigativas para identificar y detener al autor del intento de hurto.