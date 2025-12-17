Leandro N. Alem vivió un fin de semana histórico durante la segunda semana de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que reunió a casi 100 mil personas a lo largo de tres jornadas. Desde la apertura del predio a las 16 y hasta pasada la madrugada, más de 50 mil visitantes recorrieron cada noche el espacio, marcando un récord absoluto de asistencia desde el inicio de la celebración.

Durante el viernes, sábado y domingo, vecinos y turistas disfrutaron de una propuesta integral que combinó espectáculos musicales, actividades culturales, espacios infantiles, ferias, gastronomía regional y el tradicional desfile de carrozas, uno de los momentos más esperados por las familias.

El viernes dio inicio a la segunda semana con una fuerte concurrencia desde temprano, anticipando el éxito que tendría el fin de semana. El sábado se convirtió en una de las jornadas de mayor convocatoria, con presentaciones destacadas que mantuvieron al público en el predio hasta la madrugada. En tanto, el domingo volvió a reunir a familias de toda la región con una agenda pensada para públicos de todas las edades, incluyendo un nuevo desfile de carrozas que aportó color y emoción al cierre.

Impacto turístico y económico

La masiva convocatoria generó un importante movimiento turístico y gastronómico en la ciudad. Leandro N. Alem recibió visitantes de distintos puntos del país y de países vecinos, con altos niveles de ocupación hotelera y una intensa actividad en restaurantes, patios gastronómicos, ferias y comercios locales.

Este movimiento consolidó a la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral como uno de los eventos más relevantes del calendario turístico del Litoral y como un motor clave para la economía local, generando trabajo y oportunidades para distintos sectores.

Fin de semana récord en Alem: casi 100 mil personas en la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral.

Fin de semana récord en Alem: casi 100 mil personas en la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral.

Continúa la celebración

La Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral continuará el próximo fin de semana, con entrada libre y una agenda cargada de propuestas culturales, recreativas y musicales para toda la familia.

Sábado 20 de diciembre

16:00: Apertura del predio

16:00: IV Exposición de autos antiguos

16:30: II Master Class de Zumba

17:00: Talleres infantiles

19:00: Espectáculo infantil “Canción Infinita”

21:00: Show de Lorena Larrea Catterino

22:00: Presentación de Los Mitá

23:00: Cierre musical con Tupá

Domingo 21 de diciembre

07:30: VI Torneo de ajedrez

16:00: Apertura del predio

16:30: X Desfile de mascotas

17:00: Talleres infantiles

19:00: Cantata navideña “Jesús, la Navidad que nos salvó”

20:00: Presentación del Coro Universitario de Oberá

21:00: Cierre con bandas de Rock & Pop cristianas

Con una convocatoria récord, un fuerte impacto turístico y una programación que continúa, Leandro N. Alem reafirma su lugar como sede de una de las celebraciones navideñas más importantes del país.