Femicidio en San Vicente: buscan al principal sospechoso que habría huido a Brasil

Una mujer fue hallada asesinada en su vivienda del barrio Ceferino y la Policía desplegó un amplio operativo para dar con su pareja, señalado como autor del hecho. El hombre estaría prófugo y se presume que escapó hacia Brasil en un vehículo particular.

Jimena Leguizamón

5 de septiembre de 2025,

La Policía de Misiones montó este jueves un operativo cerrojo en toda la provincia tras el femicidio de Marisa Cuña, ocurrido en el barrio Ceferino de San Vicente. La víctima fue encontrada sin vida en la casa que compartía con su pareja, presentando lesiones compatibles con disparos de arma de fuego.

Testimonios de vecinos señalaron que antes del crimen se habría registrado una fuerte discusión entre ambos. En la vivienda, agentes de la División Científica secuestraron vainas servidas y otros elementos de interés para la causa.

El principal sospechoso es Marcelo Da Rosa, de 53 años, concubino de la víctima, quien se habría dado a la fuga inmediatamente después del hecho. Versiones recogidas en la zona indican que el hombre podría haberse dirigido hacia Brasil, donde residirían familiares suyos.

Las autoridades difundieron que Da Rosa se desplazaría en un Toyota Corolla azul e informaron que se solicitó colaboración a fuerzas de seguridad del país vecino para su localización y captura.

