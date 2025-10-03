Femicidio en Oberá: una mujer fue asesinada a balazos en Villa Barreyro II.

Un nuevo hecho de violencia de género sacudió a la ciudad de Oberá el miércoles por la noche. En una vivienda del barrio Villa Barreyro II, una mujer identificada como Gloria Soledad Irepa, mayor de edad, fue asesinada de un disparo de arma de fuego, presuntamente por su pareja, Daniel G., de 47 años, conocido con el alias de “Porteño”.

El femicidio ocurrió en la intersección de las calles Urutau y Diógenes Riquelme. Tras el ataque, el hombre huyó a bordo de un Renault Clio verde con manchas blancas (patente CKF 803), llevando consigo el arma utilizada.

Efectivos de la Comisaría Cuarta de Oberá desplegaron un amplio operativo y finalmente localizaron al sospechoso en el hospital local. De acuerdo a las primeras informaciones, habría intentado quitarse la vida con un disparo luego de cometer el crimen.

La Justicia interviene en la investigación, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado para la correspondiente autopsia. Se trata del séptimo femicidio registrado en lo que va del año en Misiones.