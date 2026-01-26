Fatal choque en la Ruta Nacional 14 en Cerro Azul: un muerto y dos heridos tras un siniestro vial.

Un grave siniestro vial se registró ayer domingo alrededor de las 9:30 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 834, en jurisdicción de la Unidad Regional VI – Comisaría de Cerro Azul. El choque dejó como saldo una persona fallecida y dos lesionadas.

El hecho involucró a un camión Volvo con semirremolque, que transportaba soda cáustica líquida y circulaba en sentido Cerro Azul–Leandro N. Alem, y a un automóvil Peugeot 207 que transitaba en dirección contraria. Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos terminaron fuera de la calzada.

Como consecuencia del impacto, el conductor del Peugeot 207, Darío Fernando Berent, de 41 años, quedó atrapado en el interior del rodado y falleció a raíz de las gravísimas lesiones sufridas. Según el parte médico, presentaba traumatismo de cráneo, traumatismo torácico cerrado y múltiples fracturas, diagnosticándose la causa de muerte como politraumatismo grave producto del accidente de tránsito.

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 33 años, sufrió una herida contuso cortante en el antebrazo izquierdo, mientras que su acompañante, de 27 años, presentó traumatismo cerrado de tórax. Al chofer del transporte de carga se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Cerro Azul, quienes realizaron tareas de control de la sustancia corrosiva transportada, además de efectivos policiales y servicios de emergencia. Por disposición judicial, el cuerpo de la víctima fatal fue entregado a sus familiares y los vehículos fueron restituidos tras la realización de las pericias correspondientes.