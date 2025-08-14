Lucas Márquez, un joven motociclista que había sufrido un grave siniestro vial el 2 de agosto en San Javier, falleció en la tarde de ayer miércoles, luego de permanecer internado en estado crítico en la unidad de terapia intensiva. El adolescente había resultado con lesiones severas en el rostro y una alteración sensorial tras despistarse con su moto 110cc frente a la casa de su abuela.

La Justicia investiga si el hecho estuvo vinculado a una presunta persecución policial, denunciada por familiares y respaldada por testigos, quienes aseguran que un patrullero lo siguió durante dos cuadras antes del accidente. Lucas circulaba sin casco y regresaba de una panadería cercana cuando perdió el control de la moto e impactó contra el cordón cuneta.

Falleció un adolescente en San Javier tras una presunta persecución policial.

Tras conocerse la noticia del deceso, familiares, amigos y vecinos se manifestaron frente a la comisaría local para exigir explicaciones. La protesta, que comenzó de forma pacífica, derivó en incidentes con pedradas y destrozos en la dependencia policial.