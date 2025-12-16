Encontraron sana y salva a una niña de 10 años que era intensamente buscada en El Soberbio.

El caso tomó estado público durante la mañana de ayer a partir de una publicación difundida en redes sociales por familiares de la menor, lo que permitió una rápida visibilización y activó el trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Según la información recabada, la niña había salido de su vivienda ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 13 y, al no regresar, se inició su búsqueda. La viralización de la imagen y los datos facilitó la obtención de información clave para dar con su paradero.

Finalmente, la menor fue ubicada y se confirmó que se encuentra en buen estado de salud. Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su ausencia, mientras se continúan realizando las actuaciones correspondientes.