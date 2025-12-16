Vía Oberá / Búsqueda de personas

Encontraron sana y salva a una niña de 10 años que era intensamente buscada en El Soberbio

La Policía de Misiones, con la colaboración de vecinos de El Soberbio, logró localizar en las últimas horas a una niña de 10 años que había desaparecido de su domicilio en esa localidad.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

16 de diciembre de 2025,

Encontraron sana y salva a una niña de 10 años que era intensamente buscada en El Soberbio
Encontraron sana y salva a una niña de 10 años que era intensamente buscada en El Soberbio.

El caso tomó estado público durante la mañana de ayer a partir de una publicación difundida en redes sociales por familiares de la menor, lo que permitió una rápida visibilización y activó el trabajo conjunto entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

Según la información recabada, la niña había salido de su vivienda ubicada en el kilómetro 13 de la ruta provincial 13 y, al no regresar, se inició su búsqueda. La viralización de la imagen y los datos facilitó la obtención de información clave para dar con su paradero.

Finalmente, la menor fue ubicada y se confirmó que se encuentra en buen estado de salud. Por el momento no trascendieron detalles sobre las circunstancias de su ausencia, mientras se continúan realizando las actuaciones correspondientes.

Temas Relacionados

MÁS DE Búsqueda de personas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS