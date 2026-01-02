Vía Oberá / Transporte

En Oberá el boleto de transporte urbano aumentó a $1800 desde el 1° de enero

El grupo EUTA, que nuclea a las empresas prestatarias del holding Zbikoski en Misiones, recordó que desde el 1° de enero rige un nuevo valor del boleto del transporte urbano en Oberá. Con la actualización ya vigente, el pasaje cuesta $1.321 utilizando QR y $1.800 abonando en efectivo.

Jimena Leguizamón
Jimena Leguizamón

2 de enero de 2026,

En Oberá el boleto de transporte urbano aumentó a $1800 desde el 1° de enero
En Oberá el boleto de transporte urbano aumentó

La modificación tarifaria fue comunicada mediante un parte oficial de las empresas Next y Tipoka, que forman parte del grupo posadeño Zbikoski. En el texto se precisó: “En el marco de la Resolución N° 2507-25 (del Departamento Ejecutivo Municipal de Oberá) y la Ordenanza XVI N°47 (del Concejo Deliberante de Oberá) se informa el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en la ciudad de Oberá que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026”.

Desde las prestatarias señalaron que el ajuste responde a la necesidad de sostener el funcionamiento del servicio.

Temas Relacionados

MÁS DE Transporte
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS