En Oberá el boleto de transporte urbano aumentó a $1800 desde el 1° de enero

La modificación tarifaria fue comunicada mediante un parte oficial de las empresas Next y Tipoka, que forman parte del grupo posadeño Zbikoski. En el texto se precisó: “En el marco de la Resolución N° 2507-25 (del Departamento Ejecutivo Municipal de Oberá) y la Ordenanza XVI N°47 (del Concejo Deliberante de Oberá) se informa el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano en la ciudad de Oberá que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026”.

Desde las prestatarias señalaron que el ajuste responde a la necesidad de sostener el funcionamiento del servicio.