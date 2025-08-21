El Misionero de Pista corre su 6ª fecha en Oberá con pilotos invitados.

El automovilismo provincial vuelve a concentrar la atención este fin de semana con la disputa de la 6ª fecha del Campeonato Misionero de Pista en el autódromo Ciudad de Oberá. El trazado de 2.726 metros recibirá a las cinco categorías habituales, con un condimento especial: la Copa Fiat 1.4 y la Clase 3 contarán con pilotos invitados, entre ellos varios con trayectoria en competencias nacionales.

La propuesta promete un espectáculo de gran convocatoria, ya que este formato, habitual en el automovilismo argentino y replicado en distintas provincias, despierta un interés particular en el público.

El Automóvil Club Oberá (ACO), organizador de la fecha, habilitará el Portón 1 desde este jueves a las 8, mientras que el Portón 2 abrirá el sábado en el mismo horario. El cronograma oficial se desarrollará entre sábado y domingo, aunque el viernes habrá pruebas libres con cuatro tandas programadas por categoría.

La entrada general costará 12.000 pesos y será válida para toda la actividad del fin de semana. El estacionamiento tendrá un valor único de 2.000 pesos, mientras que los menores de 12 años ingresarán sin cargo.

La fiscalización de la competencia estará a cargo de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD).

